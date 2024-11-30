Грошившие украинские города Су-34 возвращаются в Сирию на базу Хмеймим.

Российское военное командование планирует передислоцировать по меньшей мере четыре истребителя-бомбардировщика Су-34 на авиабазу Хмеймим.

Об этом сообщат СМИ со ссылкой на источники.

По информации источников, ранее эти экипажи участвовали в боевых действиях против Украины.

Напомним, власти Сирии решили закрыть аэропорт Алеппо и все дороги, ведущие в город, после того, как повстанцы объявили о захвате центра Алеппо. Это произошло после внезапной операции оппозиционных боевиков.

Ранее турецкие военные уничтожили 32 террористические цели на севере Ирака и Сирии. Операция была проведена в рамках самообороны согласно статье 51 Устава ООН с использованием отечественных боеприпасов.

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