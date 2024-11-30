Грошившие украинские города Су-34 возвращаются в Сирию на базу Хмеймим.
Российское военное командование планирует передислоцировать по меньшей мере четыре истребителя-бомбардировщика Су-34 на авиабазу Хмеймим.
Об этом сообщат СМИ со ссылкой на источники.
По информации источников, ранее эти экипажи участвовали в боевых действиях против Украины.
Напомним, власти Сирии решили закрыть аэропорт Алеппо и все дороги, ведущие в город, после того, как повстанцы объявили о захвате центра Алеппо. Это произошло после внезапной операции оппозиционных боевиков.
Ранее турецкие военные уничтожили 32 террористические цели на севере Ирака и Сирии. Операция была проведена в рамках самообороны согласно статье 51 Устава ООН с использованием отечественных боеприпасов.
Читайте также: