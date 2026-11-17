Пентагон / © Associated Press

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Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби подверг критике украинские дальнобойные удары по российской территории. По его мнению, атаки на объекты гражданской инфраструктуры не приближают к завершению войны, а могут усиливать готовность российского общества и Кремля к эскалации.

Об этом Колби заявил 17 ноября на открытии 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» в штаб-квартире НАТО, сообщает «Европейская правда».

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Американское чиновник отметил, что публичное внимание часто сосредотачивается на зрелищности ударов, которые, по его словам, должны причинять боль российскому населению. Однако, как утверждает Колби, такие атаки не продемонстрировали эффективность прекращения войны и не сдерживают продвижение российских войск на фронте.

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Отдельно замглавы Пентагона упомянул удары по гражданской инфраструктуре, в том числе по объектам маркетплейса Wildberries. По его мнению, подобные атаки могли не ослабить, а наоборот усилить решительность россиян и готовность Кремля к дальнейшей эскалации.

Колби также предположил, что у России может быть преимущество в обмене дальнобойными ударами.

В то же время он подчеркнул, что его оценка не означает, что Украину нужно ограничивать в ведении боевых действий.

«Это не означает, что Украину следует заставлять воевать со связанными за спиной руками», — заявил чиновник.

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По словам Колби, главным направлением американской поддержки должно быть усиление способностей Украины удерживать линию фронта и, по возможности, продвигаться вперед. К таким приоритетам он отнес удары по целям прямо на фронте и поддержку боевых действий на этом участке. Он все же признал, что атаки на объекты, обеспечивающие российскую военную машину могут помогать замедлять продвижение войск РФ.

Тем временем министра обороны США Пита Гегсета пристыдил обычный часовой.

А ранее Гегсет объявил о чистках в американской армии. Он заявил о 20-процентном сокращении по всем направлениям в рамках изменений в американском военном ведомстве.

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