Троих раненых детей не успели довезти в госпиталь живыми.
В результате стрельбы в христианской школе в столице американского штата Теннесси трое детей и трое взрослых погибли. По предварительным данным, девушку-нападающую застрелила полиция.
Об этом сообщает телеканал NBC.
Перестрелка произошла в школе на бульваре Бертон-Хиллз в Нэшвилле. Полицейские обезвредили нападающую.
Как сказал представитель полиции Дон Аарон, среди погибших в результате перестрелки есть трое детей и трое сотрудников школы. Один полицейский получил ранение.
Нападающая была вооружена двумя штурмовыми винтовками, также на месте события был обнаружен пистолет.
Личность нападающей и мотивы ее нападения неизвестны, имена и возраст жертвы также не разглашаются.
Стрельба произошла в христианской школе для тех, кто обучается до шестого класса, то есть детей до 11-12 лет. Согласно сайту школы, в ней обучается около 200 учащихся.
Напомним, школьники в РФ будут производить свечи и сетки для оккупантов без согласия родителей.
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