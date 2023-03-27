Троих раненых детей не успели довезти в госпиталь живыми.

В результате стрельбы в христианской школе в столице американского штата Теннесси трое детей и трое взрослых погибли. По предварительным данным, девушку-нападающую застрелила полиция.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Перестрелка произошла в школе на бульваре Бертон-Хиллз в Нэшвилле. Полицейские обезвредили нападающую.

Как сказал представитель полиции Дон Аарон, среди погибших в результате перестрелки есть трое детей и трое сотрудников школы. Один полицейский получил ранение.

Нападающая была вооружена двумя штурмовыми винтовками, также на месте события был обнаружен пистолет.

Личность нападающей и мотивы ее нападения неизвестны, имена и возраст жертвы также не разглашаются.

Стрельба произошла в христианской школе для тех, кто обучается до шестого класса, то есть детей до 11-12 лет. Согласно сайту школы, в ней обучается около 200 учащихся.

Напомним, школьники в РФ будут производить свечи и сетки для оккупантов без согласия родителей.

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