Нападающие на "Крокус Сити Холл" стреляли по людям из новых штатных автоматов ВС РФ — расследование

В частности, подозреваемые в теракте использовали для нападения автоматы АК-74 и АК-12. Последний, например, был запущен в массовое производство только в 2018 году и тогда согласован для вооружения российской армии.

Нападавшие на подмосковный "Крокус Сити Холл" стреляли по людям из новых штатных автоматов Вооруженных сил РФ.

Об этом говорится в материале издания " Важные истории ".

"Автомат АК-74, из которого нападавшие расстреливали людей в Крокусе под Москвой, экспортировался почти во все части света и даже производился по франшизе в Пакистане", — сообщили источники.

В частности, автоматы АК-12 успели получить только российские спецподразделения и наемники некоторых российских так называемых частных военных компаний (ПИК).

Как нападавшие достали оружие?

"У каждого военнослужащего есть оружие, которое записано в его военном билете, и это оружие он не трогает. Скорее всего, как только он его получает, он возвращает на склад или кладет куда-то под замок. А при первой возможности он добывает себе трофейное оружие, снимает ее с убитого сослуживца или с убитого военнослужащего ВСУ – и воюет с ним", – пояснили расследователи.

Они добавили, что такое оружие военнослужащий армии РФ может "достать" несколько – а потом какие-то из них "просто продать" кому-то на оккупированных украинских территориях или же людям, которые "специально по заказу оружейника из даркнета приезжают, чтобы купить это оружие".

"В случае с террористами опрошенные нами торговцы, эксперты, военные и наемники склонялись к тому, что скорее всего во-первых, АК-12 боевики взяли случайно. Это то, что было сейчас в ассортименте. И достали они их, скорее всего, как говорится, "из-под-полы", – говорится в материале.

Напомним, за терактом в "Крокус Сити Холли" под Москвой может стоять то ли ИГИЛ, или другая подобная организация.

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