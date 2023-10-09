Нападение боевиков ХАМАС на посетителей фестиваля в Израиле – жуткое видео

На месте проведения фестиваля спасатели обнаружили тела сотен погибших.
В Сети показали видео с места проведения фестиваля Nature Party в Израиле на границе с Сектором Газы после нападения боевиков ХАМАС. По данным СМИ, в результате атаки боевиков погибли по меньшей мере 260 человек.
Так, на кадрах видны десятки разбитых и брошенных машин после нападения боевиков ХАМАС
7 октября в соцсетях появились видео, как боевики ХАМАСа стреляли по бегущим посетителям музыкального фестиваля. Нападавшие также захватили заложников среди посетителей Nature Party в сельской местности у границы Газы.
Известно, что жертвой ХАМАС стала гражданка Германии Шани Лук, которая была среди участников музыкального фестиваля на юге Израиля.
Также известно, что среди погибших оказался и бывший звездный нападающий футбольного клуба "Хаппоэль" из Тель-Авива Лиор Асулин.
Напомним, по данным МИД, в секторе Газы могли погибнуть украинцы.
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