Нападение боевиков ХАМАС на посетителей фестиваля в Израиле – жуткое видео

В Сети показали видео с места проведения фестиваля Nature Party в Израиле на границе с Сектором Газы после нападения боевиков ХАМАС. По данным СМИ, в результате атаки боевиков погибли по меньшей мере 260 человек.

Так, на кадрах видны десятки разбитых и брошенных машин после нападения боевиков ХАМАС

7 октября в соцсетях появились видео, как боевики ХАМАСа стреляли по бегущим посетителям музыкального фестиваля. Нападавшие также захватили заложников среди посетителей Nature Party в сельской местности у границы Газы.

Известно, что жертвой ХАМАС стала гражданка Германии Шани Лук, которая была среди участников музыкального фестиваля на юге Израиля.

Также известно, что среди погибших оказался и бывший звездный нападающий футбольного клуба "Хаппоэль" из Тель-Авива Лиор Асулин.

Напомним, по данным МИД, в секторе Газы могли погибнуть украинцы.

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