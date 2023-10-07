Нападение ХАМАС на Израиль: подполковник ЦАХАЛа рассказал о ситуации в стране

Израильский политолог и подполковник запаса Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Арие Зайден рассказал о подробностях проникновения палестинских военных на территорию страны и о текущей ситуации.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Так, по словам подполковника, на территорию Израиля вторглось не одно подразделение палестинских военных. Израильский КПП Эрез пересекли около 8 или 9 небольших подразделений.

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"Еще не понятно, частично ли захватили, или просто прошли... Здесь была диверсионная военная операция, которая после того перешла в террористические акты. Здесь мы имеем такую новую гибридную систему, при которой вы выполняете, во-первых, военное (задание — ред.), а во-вторых – просто уничтожаете граждан", — прокомментировал он.

Арие Зайден отметил, что сейчас известно о большом количестве убитых и раненых граждан Израиля. Точно известно о 80 раненых в больнице "Беер-Шеви" и еще 20 в "Каплане".

В Израиле на сегодняшний день есть 21 место боевых столкновений с террористами ХАМАСа. Все специальные подразделения выехали на юг.

"Такого рода операция (ХАМАС — ред.) не выполняется вот сейчас... спланирована по меньшей мере за полгода, возможно больше... В политическом плане ХАМАС продолжает тот вектор, который он ведет уже несколько лет с начала их первого удара по Иерусалиму. .. еще 2 года назад. Сейчас мы видим, что Саудовская Аравия выходит на нормализацию с Израилем, то есть они больше не защищают интересы палестинской нации. И теперь единственный, кто у них остается, это ХАМАС. ХАМАС чувствует себя достаточно сильным, чтобы продолжить наступление. Они заявили, что начали войну", – говорит эксперт.

Подполковник запаса ЦАХАЛа также отметил, что к ХАМАСу нужно относиться не как к террористической организации, ведь они (хотя и не признано) – государство, террористическое государство, которое все свои возможности государственные, в частности, налоги, концентрирует на том, чтобы построить такие возможности – военные и террористические.

"Они не смогут уничтожить Израиль, но, за последние 20 лет ничего такого не было... Абу Мазен (партийное прозвище председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, – ред.) – он человек в возрасте, ему уже 83 года. Вскоре он покинет так или иначе свой пост председателя... и там будут выборы. И на сегодняшний день, как мы понимаем, ХАМАС эти выборы выигрывает. А из-за таких вещей, которые он делает сейчас, поддержка его у населения будет очень высока. Поэтому перед нами еще очень и очень сложная история", – резюмировал Арие Зайден.

Напомним, утром 7 октября центральные и южные районы Израиля нанесли массированный ракетный удар со стороны сектора Газа, в страну проникли палестинские военные.

ТСН.ua собрал все, что известно о вооруженном конфликте в Израиле.

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