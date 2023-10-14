Нападение ХАМАСа на посетителей фестиваля в Израиле – новое жуткое видео расстрелов

В Сети показали еще одно жуткое видео нападения боевиков ХАМАС на посетителей фестиваля Nature Party в Израиле на границе с Сектором Газы 7 октября. По данным СМИ, в результате атаки боевиков погибли по меньшей мере 260 человек.

Новые кадры нападения на музыкальный фестиваль показали власти Израиля.

Так, на кадрах видно, как террористы ХАМАС намеренно стреляли по кабинкам общественных туалетов, чтобы убить больше мирных жителей.

Напомним, уцелевшие после атаки ХАМАС на концерт рассказали, как спаслись.

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