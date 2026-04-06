Нападение из-за украинских номеров: в Литве вынесли приговор по резонансному делу

В Литве суд вынес приговор мужчине, который угнал украинский флаг из государственного здания и повредил автомобиль семьи украинских беженцев.

Об этом сообщает литовское издание LRT.

Инцидент произошел в городе Паневежис еще в июне 2024 года. Ночью из здания Специальной следственной службы исчез поднятый украинский флаг. Впоследствии его нашли в другой части города — воткнутом в автомобиль с украинскими номерами, где были разбиты окна.

Следствие установило, что к этому причастен 28-летний житель Пасвалис. Он признался, что намеренно угнал флаг, разбил окна авто молотком и вставил туда флаг, выбрав машину именно через украинские номерные знаки.

По словам прокурора, мужчина объяснил свои действия негативным отношением к украинским беженцам и поддержке Украины со стороны Литвы.

Суд признал его виновным сразу по нескольким статьям, в том числе за надругательство над символами иностранного государства, подстрекательство к вражде и нарушение общественного порядка. В общей сложности он получил 90 дней заключения, которые будут отбывать в тюрьме города Шяуляй.

Кроме того, суд обязал осужденного компенсировать владельцу поврежденного авто более 2 тысяч евро материального и морального ущерба.

Также по делу осудили его брата, использовавшего чужие документы. Он получил почти год заключения, штрафа и обязательства пройти лечение от алкогольной зависимости.

Помощь украинским беженцам - последние новости

Ранее сообщалось, что находящиеся в Ирландии под временной защитой украинцы получили гарантию дальнейшего легального пребывания.

Кроме того, в Польше изменятся условия выплаты помощи беженцам из Украины. В частности, изменятся условия выплаты украинским беженцам в Польше так называемой «помощи 800+». Новые правила предусматривают требование профессиональной деятельности и повторную подачу заявлений.

Также сообщалось, что украинские беженцы массово покидают Финляндию из-за трудностей с трудоустройством, языкового барьера и высоких требований работодателей.