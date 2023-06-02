Нападение Китая на Тайвань неизбежно даже после вторжения России в Украину — CNN

Китай продолжает развивать свои возможности для работы в открытом море вдали от своих портов.

Китай остается "основным долгосрочным вызовом" существующему международному порядку, и нет никаких доказательств того, что неудачное вторжение России в Украину изменило взгляды Пекина на "временные рамки или методологию" для любой потенциальной атаки на Тайвань, заявил ведущий стратегический аналитический центр накануне регионального безопасности саммита в Сингапуре.

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Острый конфликт в Европе также может ускорить тенденции в Азиатско-Тихоокеанском регионе к увеличению военных расходов и усилий по развитию военного потенциала. -Ла в Сингапуре в эти выходные.

Война и ее отголоски в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также растущая борьба между Соединенными Штатами и Китаем станут главными темами саммита безопасности, кулуары которого уже давно являются платформой для личных встреч высших должностных лиц службы безопасности.

Ожидается, что среди участников, которые примут участие, будут министр обороны США Ллойд Остин, министр обороны Китая Ли Шанфу, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и министр обороны Украины Алексей Резников.

В этом году главы оборонных ведомств США и Китая не встретятся, что свидетельствует о глубине разрыва в отношениях между двумя странами.

В четверг, 1 июня, Остин заявил, что "досадно", что Китай отклонил предложение США встретиться на конференции, и предупредил, что постоянное отсутствие связи может привести к "инциденту, который может очень-очень быстро выйти из-под контроля" .

На этой неделе Пекин опроверг заявление о том, что он блокирует усилия американских чиновников по обороне общаться, обвинив США в создании «искусственных препятствий, которые серьезно подрывают взаимное доверие между двумя государствами».

Фокус на Тайване

Беспокойство США и всего региона по поводу роста настойчивости Китая усилилось в последние годы, поскольку Пекин быстро расширил свой военно-морской флот, милитаризовал острова в Южно-Китайском море, пытался заключить соглашения безопасности в южной части Тихого океана и усилил риторику вокруг спорных территориальных претензий.

Эти беспокойства обострились в течение прошлого года, поскольку Пекин дважды устроил масштабные военные учения вокруг острова Тайвань и отказался осудить вторжение Москвы в Украину.

Это вторжение также привлекло повышенное внимание к Тайваню как потенциальной точке безопасности в Азии.

Несмотря на значительные отличия в геополитических обстоятельствах России и Украины, внешние представления о мощном агрессоре, начинающем нападение, мотивированном желанием объединения, усилили внимание к намерениям Китая относительно Тайваня.

Правящая коммунистическая партия Китая утверждает, что самоуправляющаяся демократия является своей собственной, несмотря на то, что она никогда не контролировала ее, и пообещала объединить остров с материком, в случае необходимости силой.

В опубликованном в пятницу, 2 июня, докладе IISS, ежегодном оценке безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, написанном экспертами, отмечено, что нет никаких доказательств того, что война в Украине "изменила мышление Китая относительно временных рамок или методологии" относительно возможного нападения на Тайвань.

"Взгляд Пекина на Тайвань как на внутренний вызов сформировал его оценку того, что применение Китаем силы для возвращения острова было бы совершенно непохоже на войну в Украине", — говорится в отчете.

Однако китайские военные мыслители проанализировали последствия поддержки Западом Украины и факторы, способствовавшие плохой военной эффективности России, говорится в отчете.

Также отмечено, что "невозможно определить, применит ли Китай силу для захвата Тайваня в какой-то момент в будущем" и что решение Пекина будет формироваться не только "оценкой военного потенциала, но и рассмотрением вероятности невоенной реакции США и союзников", включая потенциальные экономические последствия. .

"Нет доказательств того, что у Китая есть фиксированный график вторжения на Тайвань", — добавляется в отчете.

Между тем, риторика Пекина по поводу Тайваня была одним из нескольких ключевых факторов, объясняющих растущую обеспокоенность Японии Китаем, говорится в отчете.

"Нарастающее противостояние"

Согласно отчету, Китай продолжает развивать свои возможности для работы в открытом море вдали от своих портов.

Но усилия США и их важнейших региональных союзников увеличить финансирование и готовность военно-морского флота могут способствовать изменению военно-морского баланса в их пользу.

В последние годы США приложили совместные усилия, чтобы укрепить свои альянсы безопасности и присутствие в регионе перед лицом роста Китая.

Это включало укрепление трехстороннего сотрудничества с союзниками – Южной Кореей и Японией – и обновление группировки безопасности с Австралией, Японией и Индией, широко рассматриваемой как противодействие военному росту Китая.

В начале этого года США, Великобритания и Австралия договорились построить объединенный флот элитных атомных подлодок.

Однако многие государства региона предпочитают избегать становиться на сторону растущей конфронтации между США и Китаем, говорится в отчете IISS, добавляя, что «не существует общерегиональной тенденции к присоединению к США» из-за экономической зависимости и страха перед эскалацией.

Пекин не раз утверждал, что его Народно-освободительная армия является оборонной силой, призванной защищать мировой мир и развитие. Ожидается, что глава обороны Китая Ли подчеркнет это на конференции, где также обсудит видение Пекином региональной безопасности.

Это первый раз, когда Ли принимает участие в конференции после вступления в должность министра обороны в начале этого года. В 2018 году США ввели санкции против Ли из-за покупки Китаем российского оружия.

И он, и Остин должны выступить на конференции, которая продлится со 2 по 4 июня.

Напомним, Соединенные Штаты Америки окажут военную помощь Тайваню в случае, если Китай начнет вторжение на остров.

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