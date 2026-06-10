Нападение мигранта с ножом вызвал хаос в Белфасте: пылали авто и дома (видео)

Протесты (иллюстративное фото) / © скриншот с видео

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В Белфасте и других городах Северной Ирландии вспыхнули беспорядки после нападения с ножом, в результате которого мужчина получил серьезные ранения. В ходе протестов поджигали автомобили, дома, автобусы и мусорные баки.

Об этом сообщает BBC.

Нападение произошло вечером 27 мая на Киннэйрд-авеню в северном Белфасте. Мужчина в возрасте около 40 лет получил серьезные травмы глаз, шеи и спины и остается в больнице.

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По делу задержан 30-летний гражданин Судана. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство, хранении холодного оружия в общественном месте и угрозах убийства. Мужчина должен предстать перед судом.

Дата публикации 09:35, 10.06.26 Количество просмотров 5 В Белфасте вспыхнули протесты и поджоги после нападения с ножом

После инцидента в сети распространилось видео, на котором несколько человек, в том числе мужчина с клюшкой для герлинга, противостоят вероятному нападающему до прибытия полиции.

Полиция Северной Ирландии призвала к спокойствию после того, как в разных районах начались "отдельные очаги беспорядков". Люди собирались в Белфасте, Лондондерри, Антриме, Ньютаунабби, Баллимене и Бангоре. Часть акций прошла мирно, однако в ряде районов началось насилие.

В одном из районов восточного Белфаста группа из 100 человек в масках выбивала двери и разбивала окна. Местный житель рассказал BBC, что на дороге подожгли машины, а огонь опрокинулся на его дом.

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Из-за нападения на автобус компания Translink приостановила движение общественного транспорта. Пожарно-спасательная служба Северной Ирландии сообщила, что за вечер отреагировала на 62 инцидента. Большинство из них произошло в районе Большого Белфаста, из-за чего пришлось привлекать дополнительные пожарные машины из других частей региона.

Также сообщалось о нападении на полицейский Land Rover на Крамлин-роуд, подвергшихся автомобилям в Ньютаунабби и Портадауне, а также нападению на турецкую парикмахерскую в Балликларе.

Министерство юстиции Северной Ирландии Наоми Лонг заявило, что в регионе нет места "бандитам в масках".

"Я признаю и понимаю беспокойство после нападения в северном Белфасте, но нельзя позволить ненависти победить", - сказала она.

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Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил также осудила насилие, назвав поджог домов "откровенным бандитизмом". По ее словам, нападение с ножом было "ужасным и неправильным", однако его пытаются использовать для атак на невинных людей.

Пастор Джек Макки, помогавший пострадавшим от беспорядков, заявил, что из домов вынуждены были уезжать люди, годами жившие в общине. По его словам, их выгоняли "потому что они черные".

В британском МВД сообщили, что подозреваемый в нападении имел разрешение на пребывание в Великобритании до 2028 года. Он прибыл в страну в 2023 году и в том же году получил статус беженца.

По данным полиции, мужчина раньше не был известен правоохранителям и не фигурировал в базах национальной безопасности.

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Напомним, ранее в Великобритании разразился громкий общественный скандал после публикации видео последних минут жизни 18-летнего Генри Новака. Кадры показали, как полиция арестовывает смертельно раненого студента, что повлекло за собой волну протестов и политических споров.

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