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Нападение на 13-летнюю украинку в Польше: полиция задержала женщину
13-летняя украинка стала жертвой оскорблений и насилия в Польше. 41-летней женщине предъявлено обвинение.
В польском городе Седльце 13-летняя украинка стала жертвой словесных оскорблений и насилия. По данным местной полиции, нападавшая также высказывалась в адрес девочки из-за ее украинского происхождения. Правоохранители установили личность женщины и задержали ее.
Об этом сообщает inpoland.
Инцидент произошел 25 августа. В полицию поступило сообщение о конфликте с участием несовершеннолетней гражданки Украины. Девочка рассказала правоохранителям, что незнакомая женщина оскорбляла ее из-за национальности, использовала нецензурную лексику и применила физическую силу.
Когда полицейские прибыли на место, нападавшей там уже не было. В то же время правоохранители оперативно установили его личность и разыскали.
Как сообщили в Мазовецкой полиции, задержанной оказалась 41-летняя жительница Польши. Материалы дела передали в районную прокуратуру в Седльце.
Женщине предъявили обвинения в образах несовершеннолетнего по национальному признаку и применении к нему насилия. Отдельные претензии касаются матери девочки. По данным следствия, когда женщина вмешалась и стала в защиту дочери, нападавшая стала оскорблять ее.
После решения прокурора 41-летнюю женщину оставили под наблюдением полиции. Ей запрещено контактировать с пострадавшими и приближаться к ним ближе 50 метров.
За инкриминируемые действия польское законодательство может предусматривать до пяти лет лишения свободы. Окончательное решение о наказании будет приниматься судом.
Напомним, в Польше растет негатив к украинцам. За несколько лет полномасштабной войны первичная солидарность с Украиной переросла в растущие напряжение и ресентимент.