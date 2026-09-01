Нападение на 13-летнюю украинку в Польше: полиция задержала женщину

41-летней польке грозит 5 лет за нападение на украинку / © pixabay.com

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В польском городе Седльце 13-летняя украинка стала жертвой словесных оскорблений и насилия. По данным местной полиции, нападавшая также высказывалась в адрес девочки из-за ее украинского происхождения. Правоохранители установили личность женщины и задержали ее.

Об этом сообщает inpoland.

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Инцидент произошел 25 августа. В полицию поступило сообщение о конфликте с участием несовершеннолетней гражданки Украины. Девочка рассказала правоохранителям, что незнакомая женщина оскорбляла ее из-за национальности, использовала нецензурную лексику и применила физическую силу.

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Когда полицейские прибыли на место, нападавшей там уже не было. В то же время правоохранители оперативно установили его личность и разыскали.

Как сообщили в Мазовецкой полиции, задержанной оказалась 41-летняя жительница Польши. Материалы дела передали в районную прокуратуру в Седльце.

Женщине предъявили обвинения в образах несовершеннолетнего по национальному признаку и применении к нему насилия. Отдельные претензии касаются матери девочки. По данным следствия, когда женщина вмешалась и стала в защиту дочери, нападавшая стала оскорблять ее.

После решения прокурора 41-летнюю женщину оставили под наблюдением полиции. Ей запрещено контактировать с пострадавшими и приближаться к ним ближе 50 метров.

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За инкриминируемые действия польское законодательство может предусматривать до пяти лет лишения свободы. Окончательное решение о наказании будет приниматься судом.

Напомним, в Польше растет негатив к украинцам. За несколько лет полномасштабной войны первичная солидарность с Украиной переросла в растущие напряжение и ресентимент.

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