"Нападение на болгарское государство": российские хакеры атаковали сайты президента и правительства

Ряд государственных сайтов в Болгарии вышел из строя в результате масштабной кибератаки.

В субботу, 15 октября, атака российских хакеров привела к блокированию или замедлению работы веб-сайтов президента, правительства, некоторых ключевых министерств и Конституционного суда Болгарии.

Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на руководителя следственного агентства Болгарии Борислава Сарафова.

"Эта хакерская атака пришла с территории Российской Федерации", – заявил он.

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Генеральный прокурор Болгарии Иван Гев назвал инцидент "серьезной проблемой" и "нападением на болгарское государство".

Болгарский гепрокурор также заявил, что как часть европейской семьи Болгария защищает европейские ценности, добавив, что это "нормально", когда такая позиция имеет такиие последствия.

Как заявили в Министерстве цифровых дел страны, кибератака на болгарские учреждения не повлияла на их контент или личные данные. Кибертака была остановлена.

Напомним, в пятницу, 26 августа, Агентство безопасности Черногории (ANB) заявило, что эта страна "находится в состоянии гибридной войны", поскольку российские хакеры осуществили мощную кибератаку против правительства и государственных служб.

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