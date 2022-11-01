Нападение на дом Нэнси Пелоси: злоумышленнику официально предъявлены обвинения

Прокуратура США выдвинула официальные обвинения по двум пунктам нападающему на помещение спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и непосредственно на ее мужа. Теперь подозреваемому грозит до 20 и 30 лет по каждому из пунктов.

Об этом идет речь в сообщении в понедельник телеканала CNN, передает Укринформ.

"42-летнему Дэвиду ДеПейпу предъявлены обвинения в "попытке похищения американского чиновника". Обвинение по этому пункту касается (попыток нападающего найти – ред.) Нэнси Пелоси и предусматривает максимум 20 лет заключения",- отмечается в сообщении.

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Уточняется, что злоумышленник, ворвавшийся в частный дом семьи Пелоси в Калифорнии, кричал: "Где Нэнси?".

Кроме того, ДеПейпу предъявили обвинения в нападении на ближайшего родственника американского чиновника с намерением отомстить чиновнику. Этот пункт предусматривает заключение до 30 лет.

Предполагается, что в эти федеральные обвинения также могут быть добавлены официальные обвинения из штата Калифорния.

Напомним, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Иран совершил большую ошибку, поставляя в агрессорку Россию беспилотники, которыми Кремль активно обстреливает Украину.

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