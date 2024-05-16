Нападение на Фицо: в больнице сделали заявление о состоянии премьера

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в которого накануне стреляли после выездного заседания правительства, находится в отделении интенсивной терапии, его состояние тяжелое.

Об этом на брифинге по состоянию здоровья Фицо утром в четверг, 16 мая, сообщила директор больницы Рузвельта в Банской Быстрице Мириам Лапуникова, передает aktuality.sk.

По ее словам, он стабилизирован, но очень серьезный. "Поэтому он будет находиться в отделении интенсивной терапии", — сказала она, отметив, что Роберт Фицо получил многочисленные огнестрельные ранения, последствия которых приведут к выздоровлению.

Директор Университетской больницы им. Ф.Д. Рузвельта в Банской Быстрице, где находится Фицо, сообщила, что премьер-министр перенес пятичасовую операцию с двумя бригадами для лечения многочисленных огнестрельных ранений.

Во второй половине дня премьер-министра транспортировали санитарной авиацией в отделение неотложной помощи больницы Рузвельта, где ему оказали медицинскую помощь, сделали компьютерную томографию, а затем его транспортировали в операционную, где продолжалась пятичасовая операция, в которой принимали участие две – хирургическая и травматологическая – бригады”, – сказала Лапуникова.

Она добавила, что сейчас премьер-министром занимается бригада врачей.

Министр обороны Роберт Калиняк на этом же брифинге заявил, что врачам удалось стабилизировать состояние Фицо в течение ночи, и сейчас проводятся процедуры, направленные на его дальнейшее улучшение.

"К сожалению, состояние продолжает оставаться очень тяжелым из-за сложного характера ранений, но мы все хотим твердо верить, что нам удастся справиться с ситуацией", — сказал он.

Министр поблагодарил всю команду врачей, медсестер и санитаров, которые, по его словам, весь вечер и всю ночь боролись за жизнь премьер-министра и на этот момент сумели стабилизировать ситуацию.

Напомним, задержанный за покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летний Юрай Чинтула ранее восхвалял пророссийскую военизированную группировку Slovenský branci и делал с его участниками совместное фото.

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