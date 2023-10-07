Нападение на Израиль: люди бегут с юга страны, больницы переполнены ранеными – очевидец

Находящаяся в Израиле Екатерина Разгонова рассказала о текущей ситуации в стране после нападения ХАМАС.

Екатерина Разгонова, находящаяся в израильском городе Беэр-Шева на юге страны, рассказала, что жители Израиля бегут с юга страны после начала боевых действий со стороны ХАМАС. В результате атаки пострадали сотни людей.

Об этом она сказала во включении телемарафона 7 октября.

"Рядом с Беэр-Шевой расположен город Офаким, это в 20 км от города, где я нахожусь. Там сейчас много пострадавших, тяжелая ситуация. Беэр-Шева сейчас наполнен пострадавшими людьми, которых везут из Офакима к нам в больницу. Сейчас жители городов на юге бегут в центр и север страны, там где сейчас нет обстрелов", — рассказала она.

Екатерина также добавила, что ракетная атака по Израилю началась около 7 утра с воздушной тревоги. В Беэр-Шеве было громко, были попадания в некоторых местах.

"К сожалению, не без жертв. Были попадания по гражданской инфраструктуре, по жилым домам. Сейчас в городе тушат пожары. В большинстве городов организованы укрытия, но есть проблема с тем, что они не всегда открыты. В мирное время их закрывают. К сожалению, их не всегда открывают моментально. На случай воздушной тревоги власти делают уведомления, как действовать людям", — рассказала Екатерина Разгонова о ситуации в Израиле.

Напомним, утром 7 октября по Израилю был нанесен ракетный удар со стороны сектора Газа, в страну проникли палестинские военные.

Израильский политолог и подполковник запаса Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Арие Зайден рассказал о подробностях проникновения палестинских военных на территорию страны и о текущей ситуации.

ТСН.ua собрал все, что известно о вооруженном конфликте в Израиле.

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