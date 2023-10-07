Нападение на Израиль: военный конфликт может значительно масштабироваться – Портников назвал угрозы

Политический эксперт и журналист Виталий Портников, комментируя нападение палестинских боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, пояснил, что в мире будут переформовываться коалиции и меняться намерения. Поскольку ХАМАС напал на Израиль как раз в преддверии возможной нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"Таким образом, кризис может возникнуть не только из-за этого нападения ХАМАСа, но и если начнется конфронтация Израиля с арабскими странами. А это может произойти, если начнется соответствующая операция израильской армии против боевиков ХАМАС на территории самого Сектора Газы", — отметил он.

Как пояснил эксперт, правительства арабских стран будут достаточно серьезно реагировать на то, что будет проходить во время этой акции в ответ с мирным населением Сектора Газы, которое сейчас приветствует террористов, возвращающихся с израильской территории.

Мир сейчас находится накануне головокружительных трагических событий, которые могут сказаться на всей международной ситуации не только в ближайшие сутки, не только в ближайшие дни, но и возможно в ближайшие месяцы и даже годы.

"Если вспомнить, как изменила международную ситуацию "Война Судного дня" (вооруженный конфликт между Израилем с одной стороны и Египтом и Сирией с другой, начавшийся в 1973 году, закончилась за 18 суток), после которой цены на нефть уже никогда не были такими, как до этого нападения арабских стран на государство Израиль, как изменились международные союзы и конфигурации, которые уже никогда не возвращались в свое прежнее состояние – мы можем представить себе, как новая война (если только она не закончится буквально за считанные часы) может изменить лицо Ближнего Востока и мира, и таким образом повлиять и на ту войну, которую Россия рассчитывает вести на украинской земле в последующие месяцы и годы… Остается только надеяться, что новая война на Ближнем Востоке не перерастет в глобальный кризис, пока не поддающийся четкому и конкретному прогнозированию", – резюмировал Виталий Портников.

Напомним, утром 7 октября по Израилю был нанесен ракетный удар со стороны сектора Газа, в страну проникли палестинские военные.

Израильский политолог и подполковник запаса Вооруженных сил Израиля (ЦАХАЛ) Арие Зайден рассказал о подробностях проникновения палестинских военных на территорию страны и о текущей ситуации.

ТСН.ua собрал все, что известно о вооруженном конфликте в Израиле.

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