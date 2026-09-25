Нападение на монастырь в Польше: следствие сообщило детали о подозреваемом украинце

Нападение произошло в церкви / © Associated Press

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В Польше прокуратура предъявила обвинение 31-летнему украинцу Игорю М., 24 сентября напавшему с ножом на людей в бенедиктинском аббатстве в Ярославе.

Об этом пишет Pap.pl.

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По данным следствия, подозреваемый в этот же день въехал в Польшу из Германии.

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«Мы знаем, что это преступление совершил 31-летний мужчина, гражданин Украины, который сегодня въехал в Польшу с территории Германии. Он направлялся к пограничному переходу в Корчевой, однако граница не пересекла», — сказала прокурор.

Согласно имеющимся на данный момент данным, мужчина проник на территорию монастыря, а затем вошел в кухню. Именно там он, вероятно, наткнулся на первых людей, на которых было совершено нападение.

Орудием нападения стал нож, который, по данным следователей, 31-летний мужчина взял на кухне.

Мужчине инкриминируют убийство священника, покушение на убийство и причинение тяжких телесных повреждений. За эти преступления ему может грозить пожизненное лишение свободы.

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Что известно о трагедии в Польше

В польском городе Ярослав в Подкарпатском воеводстве 31-летний гражданин Украины напал с ножом на людей в монастыре. Ранения получили пять человек, один из пострадавших скончался.

Нападение произошло 24 сентября около 9:30 по местному времени на территории монастыря сестер-бенедиктинок.

Полиция задержала нападающего и изъяла нож. По данным правоохранителей, он ранил четырех мужчин и женщину. Всех пострадавших доставили в больницу, сейчас двое находятся в тяжелом состоянии.

Полиция устанавливает мотивы нападающего.

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Трое раненых мужчин были священниками, сообщают польские СМИ. Один из них впоследствии скончался.

По данным RMF FM, нападающий зашел на территорию монастыря, когда его ворота остались открыты после визита группы молодежи. Дети, находившиеся на территории аббатства или посещавшие расположенный там детский сад, не пострадали.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на смертельное нападение в монастыре в польском Ярославе, где погиб священник и ранены люди.

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