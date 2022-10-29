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Нападение на мужа Нэнси Пелоси и смерть звезды рок-н-ролла: главные новости ночи 29 октября

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Нападение на мужа Нэнси Пелоси и смерть звезды рок-н-ролла: главные новости ночи 29 октября

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 29 октября:

  • Вооруженный молотком мужчина ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа. Читать дальше –>
  • Один из основателей рок-н-ролла, пианист и певец Джерри Ли Льюис скончался в возрасте 87 лет. Читать дальше –>
  • Враг обстрелял реактивными снарядами из "Урагана" прибрежную зону Каховского водохранилища. Читать дальше –>
  • В иранском беспилотнике Mohajer-6 специалисты Главного управления разведки обнаружили составляющие украинского происхождения. Читать дальше –>
  • В Европе продолжает деятельность почти 31 тысяча компаний, бенефициарные владельцы которых имеют происхождение из России. Читать дальше –>

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