Нападение на мужа Нэнси Пелоси и смерть звезды рок-н-ролла: главные новости ночи 29 октября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 29 октября:
- Вооруженный молотком мужчина ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа. Читать дальше –>
- Один из основателей рок-н-ролла, пианист и певец Джерри Ли Льюис скончался в возрасте 87 лет. Читать дальше –>
- Враг обстрелял реактивными снарядами из "Урагана" прибрежную зону Каховского водохранилища. Читать дальше –>
- В иранском беспилотнике Mohajer-6 специалисты Главного управления разведки обнаружили составляющие украинского происхождения. Читать дальше –>
- В Европе продолжает деятельность почти 31 тысяча компаний, бенефициарные владельцы которых имеют происхождение из России. Читать дальше –>
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