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Иран казнит мужчину, напавшего на посольство Азербайджана

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Иран казнит мужчину, напавшего на посольство Азербайджана

Ясин Гусейнзаде, совершивший вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране в январе 2023/ Фото: Telegram

Нападающего на посольство Азербайджана в Иране приговорили к смертной казни.

Верховный суд Ирана приговорил к смертной казни мужчину, совершившего вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января 2023 года. Тогда мужчина с автоматом "Калашникова" убил начальника службы безопасности дипломатического представительства и ранил еще двух охранников. Одному из охранников посольства удалось обезоружить нападающего.

Об этом сообщил телеканал AzTV.

Власти Азербайджана после инцидента, квалифицированного президентом страны Ильхамом Алиевым как теракт, приняли решение эвакуировать всех сотрудников посольства в Тегеране и членов их семей. В настоящее время функционирует только генконсульство страны в Тебризе.

Задержанным за нападение оказался Ясин Гусейнзаде (или Хоссейнзаде), который, вероятно, связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Напомним, после теракта в Анкаре Турция нанесла авиаудар по курдским боевикам на севере Ирака.

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Дата публикации
Просмотры
199
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