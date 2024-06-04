Нападение на проукраинских активистов в Праге: полиция Чехии задержала четырех подозреваемых

В понедельник в аэропорту Праги чешская полиция задержала четырех иностранцев, связанных с нападением на активистов в столице Чехии первого июня.

Об этом идет речь в сообщении полиции Чехии.

В сообщении указывается, что в отношении нападения полицией было заведено несколько уголовных дел.

"В связи с субботним инцидентом на Старомнестской площади сотрудники полиции задержали в аэропорту Праги четырех иностранцев. Следователи возбудили уголовные дела по подозрению в совершении нескольких преступлений. На основании новых выявленных фактов дело, вероятнее всего, переквалифицируют", — пишут чешские правоохранители.

Также в полиции Чехии отметили, что "учитывая продолжающееся изучение всего дела, пока мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации".

Вместе с тем, по некоторой информации, задержанные являются русскоговорящими гражданами Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что на Староместской площади в центре Праги группа агрессивных россиян напала на членов украинской волонтерской организации Prague Maidan.

Кроме того, мы ранее информировали, что Чехия не против, чтобы Украина избивала ее оружием по территории России.

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