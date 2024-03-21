Нападение на Тайвань: Китай наращивает ядерный арсенал в масштабах, которых не было со Второй мировой войны

Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал в масштабах, которых не было со времен Второй мировой войны, все признаки свидетельствуют о том, что он соблюдает амбиции относительно готовности к вторжению на Тайвань до 2027 года.

Об этом заявил высокопоставленный адмирал США Джон Аквилино, передает Bloomberg.

Несмотря на экономические проблемы Пекина, его официальный оборонный бюджет за последние годы вырос на 16% до более чем 223 миллиардов долларов, заявил адмирал Джон Аквилино, лидер Индийско-Тихоокеанского командования, в подготовленном свидетельстве в среду Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам.

Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал, и эти признаки указывают на то, что он готов вторгнуться на Тайвань до 2027 года, заявил Акилино.

По его словам, несмотря на экономические проблемы Китая, его официальный оборонный бюджет за последние годы увеличился на 16% и составил более 223 миллиардов долларов.

Адмирал добавил, что за три года с тех пор, как он принял командование, армия Китая приняла на вооружение дополнительно 400 истребителей и более 20 крупных военных кораблей. Также Пекин с 2020 удвоил свой арсенал баллистических и крылатых ракет.

"Все указывает на указание главы КНР Си Цзиньпина на встрече с армией быть готовым к вторжению на Тайвань до 2027 года", — сказал Акилино.

По словам Акилино, китайские военные также отрабатывают разные задачи, связанные с операциями против Тайваня. Речь идет об имитации оцепления с помощью морской и воздушной блокады.

Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Тайвань является "внутренним делом Китая", и обвинил Вашингтон в том, что он "сеет раскол в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Некоторые люди в США пытались раздуть слухи о китайской угрозе, чтобы усилить напряженность по всему проливу и спровоцировать конфронтацию. Мы решительно против этого", – заявил он.

Оборонный бюджет Китая по-прежнему гораздо меньше, чем в США, говорится в источнике. Американский президент Джо Байден в этом месяце предложил бюджет Пентагона в размере 850 миллиардов долларов на 2025 финансовый год.

Сюда входят 500 миллионов долларов на пополнение вооружений, которые будут предоставлены Тайваню в рамках первого запроса на финансирование, направленного на разрешение агрессии в регионе и обеспечение постоянной поддержки Тайваня.

Между тем, Тайвань испытывает постоянное давление со стороны Китая. Его усиление в Тайване связывают с приближением инаугурации нового президента островного государства, которое должно состояться в мае.

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