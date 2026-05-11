Нападение на тюленя-монаха на Гавайях: в Сети заявляют о возможной причастности украинца

Гавайи (иллюстративный фото) / © Bodo Travel

На Гавайях разгорелся скандал после появления в соцсетях видео, на котором мужчина бросает камень в гавайского тюленя-монаха — животное, которое находится под угрозой исчезновения.

Об этом пишет издание KOMONEWS.

Инцидент произошел на острове Мауи. На кадрах видно, как мужчина поднимает с пляжа большой камень и швыряет его в сторону тюленя по имени Лани. Камень, вероятно, упал рядом с головой животного. После этого тюлень некоторое время неподвижно лежал в воде.

Видео быстро распространилось в Сети и вызвало волну негодования.

Мужчину задержали

Как сообщает местное издание KOMONEWS, после огласки Департамент земельных и природных ресурсов Гавайев начал расследование.

Правоохранители установили предполагаемого фигуранта инцидента — им оказался 37-летний мужчина из Сиэтла, штат Вашингтон. Его задержали, однако он отказался давать показания и вызвал адвоката.

Поскольку гавайские тюлени-монахи находятся под защитой федерального Закона о защите морских млекопитающих, дело должно быть передано в правоохранительное управление Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Пока официальных обвинений мужчине не выдвинули, поэтому его имя не разглашают.

В Сети заявляют, что это мог быть украинец

После появления видео пользователи соцсетей начали утверждать, что задержанный якобы является украинцем и бизнесменом, связанным с транспортной компанией Tranridge Inc.

В то же время, официального подтверждения этой информации нет. Первоисточник утверждений о его украинском происхождении и бизнес-связях установить не удалось.

Именно поэтому эти данные следует рассматривать как неподтвержденные сообщения из соцсетей, а не как подтвержденный факт.

Что известно о возможной драке

Позже в Сети также появилось видео, на котором якобы видно, как мужчину бьют после инцидента с тюленем.

Однако полиция Мауи заявила, что не получала уведомлений о нападениях или нарушениях общественного порядка, связанных с этой историей.

Почему это серьезно

Гавайские тюлени-монахи являются одним из самых редких видов тюленей в мире. Они находятся под охраной как федерального законодательства США, так и законов штата Гавайи.

Этих животных запрещено беспокоить, преследовать, кормить, касаться или причинять им вред. За нарушения могут угрожать штрафы, а в отдельных случаях — уголовная ответственность.

