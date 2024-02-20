Нападение на украинских баскетболистов в Германии: 18-летний Артем Козаченко скончался в больнице

В Германии 20 февраля от полученных ран скончался 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко. На него и его товарища 17-летнего Владимира Ермакова совершили вооруженное нападение в Дюссельдорфе.

Об этом сообщил клуб ART Giants, за который выступал Козаченко.

После нападения Козаченко находился в реанимации, спортсмену сделали несколько операций. За последние несколько дней его состояние резко ухудшилось, и врачи не смогли спасти его.

Ранее, 12 февраля, стало известно, что в Германии напали на украинцев, среди которых 17-летний баскетболист Владимир Ермаков и 18-летний Артем Козаченко. Ермаков сразу скончался от ножевых ранений.

Немецкая полиция уже задержала по делу об убийстве украинских спортсменов 14-летнего жителя страны греческого происхождения из города Герне и двух сирийцев 14 и 15 лет из города Гельзенкирхен. Уже несколько дней под стражей находится главный подозреваемый – 15-летний немец турецкого происхождения. Именно он, по версии следствия, нанес жертве смертельных ножевых ранений.

17-летний Владимир Ермаков от ножевых ранений погиб на месте, а Артем Козаченко больше недели находился в реанимации.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ужасное убийство украинца в Германии: на двух подростков-баскетболистов напали с ножами!

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