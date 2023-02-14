Нападение на Украину из Приднестровья: в НАТО рассказали, достаточно ли у России ресурсов

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане считает, что у России пока нет достаточных сил и ресурсов, чтобы совершить нападение на Украину из Приднестровья. По его словам, территория "откололась" именно при военной поддержке Москвы.

Об этом представитель Альянса рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сейчас, убежден Джоане, оккупанты не в силах окружить Украину сзади, захватить Одессу, а затем получить наземный коридор в западное Приднестровье.

Впрочем, Москва постарается подорвать демократический строй в Молдове. В частности, Кремль препятствует европейскому курсу страны. "Они пытаются работать с существующими в этой стране разногласиями. Они пытаются взорвать лидерство Майи Санду", — говорит представитель НАТО.

Джоане добавил, что у России нет "ни намерения, ни возможности начать войну против НАТО". Ведь, по его словам, Москва испытывает "достаточно проблем в Украине".

Заместитель генсека отмечает поддержку Украины. "Мы должны помочь Украине создать как можно больше проблем для России. Мы должны быть очень внимательными и избегать риска эскалации", — сказал Мирча Джоане.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что повторное наступление агрессорки России на Украину уже началось. Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что Путину не нужен мир.

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