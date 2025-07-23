Нападение неизвестного морского животного на туристку: на популярном курорте эвакуировали целый пляж

На Майорке, на популярном пляже Плайя-де-Пальма случилась трагедия / © Архів

Реклама

На Майорке, на популярном пляже Плайя-де-Пальма спасатели срочно подняли красный флаг после того, как 85-летнюю туристку из Италии атаковало морское животное. Существо укусило женщину за левую голень, оставив глубокую рану и содрав кожу. Пострадавшая была оперативно доставлена в клинику после оказания первой помощи на месте.

Об этом говорится в majorcadailybulletin.

По предварительным данным, укусить женщину могла синяя акула или скат. Однако морской биолог Тони Грау исключил эти варианты. Он предположил, что нападение совершил зубарь зубатка (Anarhichas) — морская рыба из семьи зубаточных).

Реклама

«У раны нет характерных следов зубов, и все указывает на сильный „восторг“, что типично для зубаря — у него клювообразный рот, похожий на попугая, и он достаточно агрессивен», — сказал он.

Другие эксперты, включая Аниола Эстебана из фонда Marilles, склоняются к версии, что это могла быть голубая рыба (bluefish, Pomatomus saltatrix) — хищная рыба с мощной челюстью, которая все чаще встречается у берегов Средиземного моря. Известны случаи ее нападений на людей, особенно летом, когда она подплывает ближе к берегу.

Повышение температуры воды и изменение экосистем могут способствовать случаям нападения рыб на участившихся людей у берегов Майорки. Только за последние месяцы туристы жаловались на укусы небольших, агрессивных рыб в районе Плайя-де-Пальма, Са-Рапита и Кала-д’Ор. Чаще всего пострадавшие обращаются за помощью из-за укусов рюб ноги и ступни при купании на мелководье.

После происшествия пляж был временно эвакуирован, но через час спасатели снова подняли зеленый флаг. Поиски виновника инцидента не принесли результатов.

Реклама

Что делать, если вас укусила рыба море

Спасатели предоставили четкий алгоритм действий:

немедленно выйдите из воды;

промойте рану чистой водой и при необходимости антисептиком;

обратитесь за медицинской помощью, даже если рана кажется незначительной;

сообщите спасателям или сотрудникам пляжа.

Напомним, ранее речь шла о отдыхе на море в Украине , а именно, где разрешено купаться и сколько стоит отпуск для двоих.

Читайте также