Нападение России на НАТО: британцы смоделировали сценарий войны с помощью ИИ

НАТО и Россия

Британские военные смоделировали сценарий войны в случае нападения России на НАТО, используя искусственный интеллект и новую систему боевой сети под названием ASGARD.

Об этом сообщает Bloomberg.

На учениях под названием ARRCADE STRIKE впервые была использована технология ASGARD, которая соединяет войска, дроны, роботов и артиллерию Корпуса быстрого реагирования — стратегических сил НАТО, которые будут немедленно развернуты в условиях конфликта. Ранее эта боевая сеть уже была испытана в полевых учениях другими подразделениями.

Эта платформа объединяет продукты Google Inc., Palantir Technologies Inc., BT GRoup Plc, Rowden, Oxford Dynamics, Faculty и Whitespace. Она будет развернута в других вооруженных силах НАТО следующей весной.

Сочетая более дешевые боеприпасы и беспилотные системы, военные разработали план эффективного удара по 22 дивизиям российских войск, которые продвигались к восточному флангу НАТО. Эта работа потребляла 10 терабайт данных в день — эквивалент трех месяцев непрерывного потокового видео Netflix — поскольку личный состав работал посменно 24 часа в сутки, управляя 100 000 военнослужащих союзников и 40 000 транспортных средств.

Во время учений также проверяли, могут ли силы НАТО ограничить свои передачи, чтобы избежать обнаружения, одновременно ухудшая работу российских средств радиоэлектронной борьбы, связи и противовоздушной обороны.

Новая технология позволила спланировать сложную миссию по отбрасыванию российских войск и возвращению утраченных территорий всего за два часа — вместо трех дней, как это было раньше.

Но военные чиновники заявили, что эффективность учений не может быть применена в реальности по простой причине: Великобритания не закупает необходимые технологии достаточно быстро, чтобы оснастить свои вооруженные силы к 2030 году, когда, по мнению НАТО, угроза со стороны России будет наиболее острой.

«В этом году мы реально могли бы обеспечить модернизированные технологии и повышенную готовность, необходимые для противодействия этой угрозе, но только при условии правильных инвестиций сейчас», — сказал генерал-лейтенант Майк Элвисс, командующий Объединенными силами быстрого реагирования.

Хотя Великобритания выделила 1 миллиард фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов) на финансирование того, что она называет «цифровой сетью таргетирования», в прошлом году она потратила на ASGARD только 50 миллионов фунтов стерлингов, и такая же сумма заложена в бюджете этого года.

Напомним, глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне считает, что Россия представляет основную и наиболее существенную угрозу для европейской безопасности, что проявляется через широкий спектр военных, гибридных и информационных действий.

