Нападение с ножом в Берлине: два человека получили серьезные ранения

На данный момент нет доказательств, указывающих на исламистский или террористический характер нападения.

В немецкой столице мужчина напал с ножом на прохожих, ранив нескольких человек. Двое из них получили серьезные травмы, один пострадавший до сих пор находится в больнице.

Об этом пишет BILD.

"Инцидент произошел около 11:50 перед супермаркетом Rewe в западном районе Берлина Шарлоттенбург, который считается довольно спокойной частью столицы. Место преступления расположено недалеко от Шарлоттенбургского дворца", – говорится в сообщении.

По информации журналистов, нападавший был крайне агрессивным, размахивал ножом и наносил удары не выбирая жертву.

Нескольким прохожим удалось обезвредить нападавшего и вызвать полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и доставили его в полицейский участок.

Другое немецкое издание Deutsche Welle сообщило, что нападавший оказался гражданином Сирии, проживающим в Швеции. Нож, которым мужчина нанес ранения пострадавшим, он украл в супермаркете.

По данным журналистов, на данный момент нет доказательств, указывающих на исламистский или террористический характер нападения. Первоначальные данные следствия показали, что у подозреваемого может быть психическое заболевание. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство, ведется расследование.

Напомним, в Германии в новогоднюю ночь женщины и подростки практически исчезли из общественного пространства из-за страха насилия. Власти Германии тщательно готовятся к новогодней ночи, чтобы сделать ее максимально безопасной для граждан, мигрантов и туристов. ​​​​​​

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