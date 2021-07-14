Нападение тигрицы на мужчин в Индии: двух загрызла, другой всю ночь просидел на дереве

Нападение тигрицы на мужчин в Индии: двух загрызла, другой всю ночь просидел на дереве

Мужчин предупреждали об опасности, но они проигнорировали.

В районе индийского города Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, тигрица растерзала двух мужчин на глазах у их друга, который успел забраться на дерево и спастись.

Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Также читайте В Южной Африке тигр разорвал смотрителя и соперника для спаривания

27-летний Кандала Пал, 22-летний Сону Пал и 23-летний Викас возвращались в свою деревню на мотоцикле. Они решили ехать через тигровый заповедник, хотя их предупреждали, что в окрестностях разгуливает самка тигра с детенышами.

"Эти трое проигнорировали предупреждения и направились по дороге, которая идет через лес, — утверждает офицер полиции Лаллана Сингх. — На них напала тигрица. Она убила Кандала и Сону, а Викас сумел забраться на ближайшее дерево".

Мужчина просидел на дереве всю ночь. На следующий день тела погибших обнаружили местные жители, которые шли по дороге. Они сообщили о находке в полицию и помогли Викасу спуститься с дерева. Его доставили в ближайшую больницу в состоянии шока.

Представители лесничества пытаются установить местонахождение хищника.

Напомним, в бразильском городе Жабуатан-дус-Гуарарапис акула разорвала 51-летнего мужчину, который зашел в воду, чтобы справить нужду.

Новости мира: в Техасе нашли тигра, которого супруги незаконно удерживали дома

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку