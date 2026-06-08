Нападение в McDonald’s: 20-летнего работника облили раскаленным маслом

Нападение в McDonald’s

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В Калифорнии работник McDonald’s оказался в реанимации, потому что коллега облил его раскаленным маслом. Случай произошел в Юба-Сити, штат Калифорния. Обычная рабочая смена закончилась трагедией.

Историей поделились LadBible.

Работник McDonald’s оказался в реанимации

20-летний Джейкоб Смит получил тяжелые ожоги второй степени — поражено 22% поверхности тела. Сейчас молодой человек находится под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии. Инцидент произошел 30 мая, однако детали расследования и шокирующие подробности от семьи потерпевшего появились только сейчас.

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По словам матери пострадавшего, Эмбер Смит, все произошло неожиданно, когда ее сын находился в служебном помещении.

«Он зашел в офис, чтобы пересчитать выручку. Вдруг боковым зрением заметил какое-то движение, обернулся — и в этот самый момент на него выплеснули раскаленное масло», — поделилась женщина.

Ожоги оказались очень тяжелыми. Пострадали лицо, шея, спина и правая рука парня. Мать парня добавила, что он страдает от сильной боли, которую не удается утолить обезболивающими.

В полиции Юба-Сити сообщили, что обидчиком оказался коллега Джейкоба. Сразу после совершенного он скрылся с места преступления. Однако вскоре стражи порядка округа Саттер задержали подозреваемого. Сейчас он находится под стражей, ему предъявлены обвинения по нескольким статьям. Что стало мотивом — выясняют следователи.

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Мать потерпевшего парня требует справедливости.

«Я не держу на него зла в обычном смысле, но хочу, чтобы он получил реальный срок и полностью отбыл наказание. Он должен осознать, что именно совершил, и почувствовать ответственность за ту адскую боль, на которую обрек моего сына», — говорит Эмбер.

Владелец франшизы McDonald’s Джон Кук прокомментировал инцидент. Он рассказал, что сильно шокирован произошедшим. Он заверил, что администрация заведения полностью сотрудничает со следствием и делает все возможное, чтобы поддержать Джейкоба и помочь ему пройти длительный процесс реабилитации.

Парня, облившего Джейкоба раскаленным маслом, уволили. После инцидента семья создала страницу на GoFundMe, чтобы помочь Джейкобу в выздоровлении. В обновлении о сборе средств Джейкоб поблагодарил своих друзей и семью за поддержку.

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«Я не грущу и не злюсь, и боль не причиняет мне горя, потому что я знаю, что она необходима для исцеления. Я так благодарен всем», — написал парень.

Девушку, которая пять раз в день ела в «Макдональдсе», не узнали после похудения

Напомним, 24-летняя Джиллиан Чемп из США, которая с подросткового возраста страдала расстройством пищевого поведения, сумела похудеть на почти 60 килограммов. Из-за постоянного переедания фастфудом и сладостями на 5 000 калорий каждый день ее вес достиг 127 кг.

Женщина тратила сотни долларов на доставку еды и прятала пустые обертки от своего жениха. Из-за избыточного веса она страдала от боли в спине и ногах, едва двигалась и стеснялась фотографироваться.

Переломный момент наступил, когда Джиллиан решила изменить свою жизнь, увидев собственное отражение в зеркале. Она снизила порции, начала изучать диетологию, перешла на низкокалорийные белковые блюда и добавила в распорядок дня физические упражнения, в частности аквааэробику и походы.

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Благодаря этому ее вес снизился до 70 кг, а после операции по удалению лишней кожи за 22 тысячи долларов она сбросила еще 4,5 кг.

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