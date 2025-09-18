Нападение водителя трамвая на украинцев с ребенком в Чехии: история получила продолжение

Инцидент в трамвае в Праге, водитель которого напал на украинцев

В Чехии продолжается судебное разбирательство дела против бывшего водителя трамвая Даниэля, который 27 февраля 2025 года ударил мужчину из Украины и оскорбил его семью. Инцидент произошел в присутствии маленького ребенка. 30-летний чех не признает своей вины.

Об этом сообщает iRozhal.

Конфликт произошел вечером в Праге в трамвае №7. По данным прокуратуры, водитель сделал замечание 63-летнему мужчине из-за того, что его внук сидел на сиденье в обуви. Узнав, что пассажиры — украинцы, Даниэль начал их оскорблять, называя «украинскими свиньями» и приказывая «убираться прочь».

Обвинение утверждает, что водитель ударил украинца кулаком в шею, а когда тот вышел, угрожал ему металлическим прутом.

Даниэль признал лишь факт ссоры и то, что говорил, что украинцы не имеют права находиться в Чехии. Он утверждает, что «пожалел, как только их произнес», и называет это «личным срывом». Однако водитель отрицает, что бил мужчину, утверждая, что лишь «пригрозил ему поднятым указательным пальцем».

«Я попросил, чтобы ребенка убрали с сиденья. Пан, видимо, не понимал меня, я его тоже — он говорил на ломаном чешском. Он говорил, что у ребенка чистые ботинки. Я настаивал, чтобы он посадил его в коляску. Начался многоминутный спор, во время которого он называл меня чешской с*кой», — рассказал Даниэль.

Он также добавил, что «конечно, не хотел никого обидеть» и что его высказывание «не было направлено против какой-либо национальности». Через несколько дней водитель прислал семье письмо с извинениями.

Даниэлю инкриминируют хулиганство и унижение нации, за что ему грозит до двух лет заключения. Украинская семья требует компенсацию за моральный ущерб в размере 55 тыс. чешских крон.

Судебное заседание, на котором допросят десять свидетелей, запланировано на 5 ноября.

Напомним, в конце февраля в Праге водитель трамвая напал на украинскую семью: ударил мужчину, который был с внуком, и грубо кричал. Инцидент сняли на видео, которое вызвало широкий резонанс. Пражское транспортное предприятие официально извинилось, назвав поведение водителя неприемлемым. Мэр Праги и другие чиновникик также осудили нападение. Чешская полиция начала расследование.

Уполномоченная по правам человека Клара Шимачкова Лауренчикова назвала этот инцидент «очевидным проявлением предвзятого насилия». Она сообщила, что для дальнейших действий связалась с МВД и украинской общиной.