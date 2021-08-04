Нападение возле Пентагона: неизвестный напал на офицера полиции с ножом

Нападающего застрелили.

Нападение возле Пентагона — на автобусной станции возле военного ведомства США неизвестный напал на офицера полиции с ножом.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 4 августа.

Отмечается, что его застрелили правоохранители. Пострадавший офицер впоследствии также скончался от травм. Произошло все в транзитном центре Пентагона, буквально в нескольких шагах от здания. Следовательно, на некоторое время военное ведомство было заблокировано. В полиции не приводят подробностей инцидента, говорят — расследование продолжается. Впрочем, нападающий, похоже, был один — его сообщников не ищут.

Новости мира: в Пентагоне у военного ведомства США неизвестный напал на офицера полиции с ножом

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