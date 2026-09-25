Нападения на украинцев в Польше: посол ошарашил правдой о количестве инцидентов

Посол Украины в Польше Василий Боднар

Реклама

Количество нападений на украинцев в Польше за последние три года выросло на 30%. Так, за первое полугодие 2026 года было зафиксировано 180 таких инцидентов.

Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает «РБК-Украина».

Реклама

Боднар заявил о росте количества нападений и других проявлений агрессии по отношению к украинцам в Польше.

Реклама

«У нас есть статистика от полиции, которая утверждает, что в 2024 году имели место 267 случаев нападений на украинцев или актов агрессии. В 2025 году было 275. За первое полугодие 2026 года — уже 180. Следовательно, мы действительно видим рост примерно на 30 процентов», — рассказал посол.

При этом дипломат подчеркнул, что эти цифры следует рассматривать с учетом изменений в законодательстве, а также в подходах к квалификации и учету соответствующих правонарушений.

По его словам, действия, которые раньше могли квалифицироваться как хулиганство или оскорбление, сейчас чаще рассматриваются с учетом мотива ненависти по национальному признаку. Соответственно, это меняет правовую оценку таких случаев и может предусматривать более суровую ответственность, в то же время влияя на статистические показатели.

«Приведенные данные отражают статистику по преступлениям или правонарушениям, совершенным на национальной почве. Данные польской прокуратуры говорят также о продолжающихся в течение января-июня 2026 года 182 досудебных производствах именно по этим преступлениям», — уточнил Боднар.

Реклама

Он также обратил внимание на то, что случаи агрессии против граждан Украины становятся более заметными в публичном пространстве. Это связано, в частности, с тем, что потерпевшие и свидетели часто распространяют видеозаписи инцидентов в социальных сетях.

«С одной стороны, это усугубляет чувство опасности у других граждан. С другой стороны, способствует общественной огласке и побуждает компетентные органы реагировать быстро», — добавил посол.

Нападения на украинцев в Польше — последние новости

Напомним, в польском городе Седльце полиция задержала 41-летнюю местную жительницу, которая 25 августа напала на 13-летнюю украинку и ее мать. Злоумышленница жестоко оскорбляла ребенка из-за национальности, использовала нецензурную брань и применила силу, а затем начала оскорблять и мать, когда та заступилась за дочь.

В Зеленой Гуре 34-летний украинец Дмитрий, задержанный по подозрению в мошенничестве, заявил об избиении полицейскими в участке из-за того, что они якобы были недовольны его ответами. По словам адвоката, во время неформального разговора без переводчика стражи порядка били мужчину в наручниках по голове, из-за чего он частично потерял слух на одно ухо.

Реклама

В польском Гданьске на пляже Бжезно четверо нападавших жестоко избили украинцев из-за украинской песни в телефоне 19-летней Олеси, оскорбив ее на национальной почве. Во время конфликта девушке разбили стеклянную бутылку об голову, а ее подругу били ногами на земле.

Новости партнеров

Новости партнеров