Нападет ли Путин на НАТО: эксперт объяснил, как результат войны в Украине определит судьбу Европы

Флаг ЕС

Вопрос, решится ли Россия после Украины напасть на страну НАТО, волнует миллионы. Политолог дает четкий и тревожный ответ: все зависит от того, чем закончится война на земле. И для Европы этот результат теперь вопрос собственного выживания.

Об этом рассказал австрийский политолог и эксперт по безопасности Восточной Европы Густав Грессель в интервью Укринформу.

По словам эксперта, сейчас у России нет сил для нападения на еще одну страну — все ее ресурсы брошены в Украину. Однако все может кардинально измениться по завершении боевых действий.

«Если война завершится для РФ успехом или чем-то, что можно выдать за успех, то стимул продолжать будет больше, ведь россияне будут чувствовать себя победителями», — объясняет политолог.

И наоборот, поражение в Украине, вероятно, заставит Кремль отказаться от дальнейших эскалационных маневров.

Как отмечает Грессель, европейцы только сейчас начинают осознавать свою уязвимость, особенно на фоне возвращения Дональда Трампа к власти в США. Если раньше американский президент Байден был определенной «страховкой», то сейчас ситуация иная.

«Проблема в том, что я не вижу у европейцев подлинного осознания или решимости сказать: „Именно потому, что мы теперь уязвимы… Украина должна победить“… Теперь же проблема в том, что если Украина проиграет, то последующими под прицелом будем мы», — подчеркнул эксперт.

На бумаге Европа насчитывает около 1,5 миллиона военных. Однако, по словам политолога, это армия мирного времени, где большинство занимается бюрократией.

«Если война начнется завтра, то кого в тот же вечер можно мобилизовать и отправить на границу? У многих стран есть только один батальон или бригада», — говорит Грессель, подчеркивая, что это значительно меньше, чем у Украины.

Главная проблема состоит в том, что оборонная стратегия НАТО всегда строилась на американском превосходстве в воздухе. Без ВВС США, как отмечает эксперт, в огневой мощи Европы возникает «огромный пробел», который невозможно быстро закрыть. Таким образом, единственная реальная гарантия безопасности для Европы — это решительная победа Украины.

Напомним, Европейский Союз разрабатывает масштабный план по перевооружению континента, чтобы быть готовым к возможному вооруженному конфликту к 2030 году.

План предусматривает создание совместных программ по производству дронов и систем противовоздушной обороны, а также ставит своей целью до конца 2027 года страны ЕС осуществлять по меньшей мере 40% оборонных закупок совместно.