Нападет ли РФ на НАТО: шокирующий анализ Цинститута стратегических исследований

В Национальном институте стратегических исследований считают, что глава Кремля Владимир Путин не будет нападать на страны НАТО.

Такое мнение высказал аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ежак.

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"Я не очень верю, что это может быть; что Россия через два-три года сможет проводить большие фронтовые операции, она не сможет этого делать, ведь сейчас ведет войну против нас на уровне рот, максимум батальонов, такой массой, которая пытается пройти на небольшую дистанцию. И у них есть это чудо-оружие КАБ, которое является неточным, но мощным и на небольшое расстояние как раз стреляет по торговым центрам пограничного европейского города — это серьезная, конечно, угроза", — убежден он.

По его словам, Россия сейчас пытается создать максимальную угрозу, которая не является официальным провозглашением войны, но действует как запугивание.

"Вся Европа сейчас страдает от странных диверсий, пожаров, саботажа инфраструктур, сейчас снова начинаются инциденты на белорусско-польской границе, снова эти прорывы, снова провокации по морским границам и заявления по ядерным учениям, стрельба КАБами по торговым центрам в Харькове. Все это создает угроза, это новая форма, этап российской гибридной войны. Они видят, что не могут проводить большие фронтовые операции — это для них дорого и они хотят отползти немного в гибридную войну", — добавил эксперт.

Напомним, диктатор Путин ответил, нападет ли Россия на НАТО.

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