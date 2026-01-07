Нападут ли США на Гренландию: Рубио ответил

Марк Рубио / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки не планируют применять силу для установления контроля над Гренландией. Возможность повторения так называемого «венесуэльского сценария» на этой территории категорически отверг глава американской дипломатии Марко Рубио.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро после телефонного разговора со своим американским коллегой.

В Париже призывают сохранять спокойствие и осторожность в оценке намерений Вашингтона. Жан-Ноэль Барро подчеркнул необходимость серьезно воспринимать заявления, звучащие из США, однако не стоит их преувеличивать.

Ключевым моментом переговоров стал вопрос возможной силовой операции.

«Я вчера разговаривал по телефону с государственным секретарем, с главой дипломатии Соединенных Штатов Америки. Он подтвердил, что это не тот подход, который поддерживают США. Он исключил возможность того, что произошедшее в Венесуэле произойдет в Гренландии», — заявил французский министр в эфире радио France Inter.

Во французском внешнеполитическом ведомстве также прокомментировали идею военного нападения на союзника. По словам Барро, агрессия против другой страны-члена НАТО не имеет никакого смысла и прямо противоречила бы национальным интересам самих Соединенных Штатов.

Париж напомнил о роли США в трансатлантической безопасности.

«Соединенные Штаты Америки, к дальнейшему сообщению, очень привержены трансатлантическому альянсу, НАТО, в который они внесли свой вклад в поддержку европейской безопасности и от которого получили дивиденды и исключительные прибыли», — подчеркнул дипломат.

Жан-Ноэль Барро также четко обозначил позицию Европы относительно статуса острова, лаконично добавив, что Гренландия не продается.

Напомним, после завершения военной операции в Венесуэле Дональд Трамп заявил, что ему «действительно нужна Гренландия». Мол, этот остров стратегически необходим для обороны США, потому что он окружен российскими и китайскими кораблями. Поэтому, говорит американский лидер, Гренландия имеет ключевое значение для безопасности страны.