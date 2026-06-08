Напал из-за украинской символики: в Литве мужчина сбил велосипедиста с ног

Украина / © Pixabay

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В Литве суд приговорил мужчину к 15 месяцам лишения свободы за нападение на велосипедиста, который был в футболке с проукраинскими надписями.

Об этом сообщает издание LRT.It.

Вильнюсский окружной суд признал виновным Янаса Якштаса, 1987 года, в повреждении имущества и причинении незначительных телесных повреждений.

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Приговор вынесли 12 мая, он уже вступил в силу. Суд также обязал мужчину работать или зарегистрироваться в центре занятости, пройти программу по преодолению агрессивного поведения, выплатить компенсацию потерпевшему и возместить государственному фонду медицинского страхования расходы на лечение велосипедиста.

Суд установил, что мотивом нападения была ненависть к потерпевшему как к человеку, публично поддерживающему Украину. Это обстоятельство признали отягчающим.

По материалам дела, инцидент произошел вечером 27 марта 2025 г. в районе Ширвинтос. Якштас подъехал на автомобиле к велосипедисту и потребовал, чтобы тот снял футболку с украинской символикой.

Когда велосипедист отказался, мужчина обогнал его машиной и резко свернул к обочине. Поэтому велосипедист был вынужден резко затормозить и упал.

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После этого нападающий подбежал к потерпевшему, снова потребовал снять футболку и сам схватил ее. Когда велосипедист попытался позвонить по телефону, Якштас сбил его с ног и разбил телефон.

Ранее сообщалось, что временная защита для украинцев в Литве и Латвии должна завершиться 4 марта 2027 года. Около 47 тысяч украинцев в Литве и тысяч украинцев в Латвии живут, работают и воспитывают детей в рамках временной защиты ЕС. Автоматическое удлинение пока не предусмотрено.

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