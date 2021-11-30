Напал, как только мать пошла на работу: бойфренд женщины до смерти забил ее 2-летнюю дочь, которая называла его "папой"

Напал, как только мать пошла на работу: бойфренд женщины до смерти забил ее 2-летнюю дочь, которая называла его "папой"

Женщина говорит, что доверила любовнику "весь свой мир, и он забрал его" у нее.

Мужчина в Британии убил двухлетнюю дочь своей девушки, за которой ему доверили присматривать. За совершенное злоумышленника приговорили к пожизненному заключению.

Об этом пишут The Metro и The Sun.

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Двухлетняя Грейс получила сломанную челюсть, ногу, кровотечение в мозгу и кровоподтеки на лице и теле после того, как на нее напал тогдашний бойфренд ее матери, которого она привыкла называть "папой".

Известно, что 27-летний парень остался дома заботиться о ребенке, но вместо этого, через несколько минут после того, как его мама Элис Куайн ушла на работу, он ударил ребенка по меньшей мере семь раз. Через два дня после нападения она скончалась в больнице.

Когда полиция нашла ребенка, девочка была холодной и только в подгузнике. 27-летний Джексон сначала утверждал, что она упала с высокого стула, но в суде признался в убийстве.

Кроме того, как показали анализы, ребенок контактировал с кокаином и каннабисом. Грейс также видели с синяками на теле и лице за несколько недель до убийства.

Как стало известно, Куайн начала отношения с Джексоном за год до убийства, и он переехал к ним после карантина. Впрочем, он злоупотреблял марихуной, на которую не было денег, и пара раньше уже расходилась.

В день убийства Грейс мать ушла на работу, а на Джексона возложила ответственность за уход за дочерью. Элис Куайн в суде заявила, как "потеряла все", когда ее дочь убили.

"Моя жизнь не была такой, как я потеряла Грейс, и никогда больше не будет. Мы больше никогда не сможем увидеть или прикоснуться к Грейс, и это самое страшное мнение. Я никогда не увижу, как она вырастет, я больше никогда не увижу никаких дней рождения, ее первого дня в школе, первой машины, первого ничего", — сказала она и добавила, — "Грейс любила Адама Джексона и доверяла ему, и он злоупотреблял этими всеми возможными способами. Я доверила ему весь свой мир, и он забрал его у меня за долю секунды. Независимо от того, какой приговор будет вынесен, он никогда не сравнится с приговором, который ждет меня и мою семью до конца нашей жизни".

Джексон был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком 16, 5 лет.

Напомним, на День благодарения в США сын нанес смертельное ножевое ранение родной матери. Мотив ужасающего преступления неизвестен.

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