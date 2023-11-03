Напал на людей с мачете: в Варшаве задержан злоумышленник, который ранил двух человек

В Варшаве правоохранители задержали нападающего, который утром 3 ноября ранил двух человек. У 37-летнего мужчины нашли перечный баллончик и орудие преступления – мачете.

Об этом сообщает полиция Варшавы.

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Как детализировали в полиции, ввиду характера событий, в приоритете было быстрое задержание опасного агрессора. Так, к мерам было привлечено 3 тысячи полицейских. Во время операции никто из правоохранителей не пострадал.

Z uwagi на character darzeń priorytetem @Policja_KSP было szybkie zatrzymanie niebezpiecznego agresora, stąd do działań zaangażowano 3 tys. policjantów z komend rejonowych и specjalistycznych, pionu криминального, WWP, OPP и SPKP. Żaden z policjantów nie doznał obrażeń. pic.twitter.com/y0nwbblXuK — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 3, 2023

Ранее в Польше задержан злоумышленник, который угрожал взорвать бомбу в центре Варшавы.

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