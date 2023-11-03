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Напал на людей с мачете: в Варшаве задержан злоумышленник, который ранил двух человек

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Напал на людей с мачете: в Варшаве задержан злоумышленник, который ранил двух человек

Нападающего из мачете в Варшаве задержали

К поискам привлекли 3000 правоохранителей.

В Варшаве правоохранители задержали нападающего, который утром 3 ноября ранил двух человек. У 37-летнего мужчины нашли перечный баллончик и орудие преступления – мачете.

Об этом сообщает полиция Варшавы.

Подробности

Как детализировали в полиции, ввиду характера событий, в приоритете было быстрое задержание опасного агрессора. Так, к мерам было привлечено 3 тысячи полицейских. Во время операции никто из правоохранителей не пострадал.

Ранее в Польше задержан злоумышленник, который угрожал взорвать бомбу в центре Варшавы.

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Дата публикации
Просмотры
376
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