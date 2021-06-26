Напал на женщин с криками "Аллаху Акбар!": что известно о кровавой резне в Германии

Напал на женщин с криками "Аллаху Акбар!": что известно о кровавой резне в Германии

Иммигрант зарезал продавщицу и двух покупательниц, после чего выбежал на улицу и ранил пятерых женщин и ребенка.

В Германии в резне в центре Вюрцбурга, в результате которой погибли три человека, подозревают 24-летнего иммигранта из Сомали.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что мужчина, находясь в универмаге, схватил с полки кухонный нож и зарезал продавщицу и двух покупательниц, после чего вышел на улицу и начал нападать на прохожих. В результате инцидента пострадали пять женщин и ребенок.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил журналистам, что "неясно, выживут ли наиболее серьезно раненные".

Правоохранители предполагают, что вероятный нападающий является сторонником экстремистских исламистских убеждений, к тому же психологически нестабилен.

Известно, что перед арестом подозреваемый получил огнестрельное ранение в бедро. Полиция уже обыскала приют для бездомных, где зарегистрирован и проживает иммигрант. Правоохранители нашли телефон и открытки с ненавистническими сообщениями.

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Один из свидетелей также рассказал, что во время нападений мужчина кричал "Аллаху Акбар!". Нападающий уже имел судимость, однако ни одно из его предыдущих преступлений не было связано с терроризмом.

В субботу, 26 июня, мужчина предстал перед судом по обвинению в трех убийствах, шести покушениях и нанесении тяжких телесных повреждений. Напомним, что полиция получила вызов о резне 25 июня около 17:00 по местному времени.

Ранее в центре Днепра мужчина с ножом напал на женщину и ее годовалую дочку. Гражданин ранил висок женщины и запястье руки ребенка. Пострадавших госпитализировали в больницу.

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