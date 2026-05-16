Напала на парикмахера с топором: 19-летней девушке с неонацистскими убеждениями вынесли приговор
19-летняя жительница Бристоля получила длительный срок после нападения на курдского парикмахера.
В Великобритании осудили 19-летнюю Алину Бернс, которая на почве неонацистских убеждений напала с топором на курдского парикмахера в Бристоле. Суд назначил ей 15,5 года заключения и еще четыре года надзора после освобождения.
Об этом сообщило издание The Guardian.
Нападение произошло в августе 2025 года в районе Бедминстер на юге Бристоля. По данным суда, Бернс атаковала 27-летнего Мохаммеда Махмуди возле его парикмахерской, пытаясь нанести смертельные удары топором.
В Королевском суде Бристоля заявили, что девушка поддерживала ультраправые и неонацистские идеи. Следствие установило, что она контактировала с представителями радикальных группировок в Telegram и искала в Интернете материалы о нацистской Германии, джихаде, нападениях в Саутпорте 2024 года и антисемитских теориях.
Прокурор Серена Гейтс сообщила, что обвиняемая выражала желание «убить всех евреев и мусульман», а также поддерживала идею депортации небелых людей из Великобритании. Накануне атаки Бернс просматривала видео маршей СС и отправляла электронное письмо с названием «Рассвет гражданской войны».
Во время предварительного слушания девушка признала вину в покушении на убийство и незаконном хранении оружия, в частности топора, скальпеля и дротиков. В то же время она отрицала обвинения в подготовке террористических актов.
Судья госпожа Ламберт заявила, что не сомневается в опасности подсудимой и «глубоко укорененной в своей ненормальной системе убеждений».
Защита сообщила, что девушка пережила сложное детство: ее семья некоторое время оставалась без жилья и жила во временных помещениях. Также адвокат отметил, что Бернс прекратила посещать школу в 14-летнем возрасте.
