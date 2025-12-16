Напали из-за украинского языка: Сибига жестко отреагировал на инцидент в Польше

Андрей Сибига / © Getty Images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на нападение на граждан Украины в польском городе Познань, назвав инцидент недопустимым и нуждающимся в жесткой реакции со стороны правоохранительных органов.

Об этом Андрей Сибига сообщил в Facebook.

По его словам, в трамвае в Познань было совершено нападение на двух украинцев только потому, что они общались на украинском языке.

"Словесные и физические угрозы по мотивам национальной нетерпимости абсолютно недопустимы и требуют жесткой реакции", - подчеркнул министр.

Сибига также сообщил, что поручил украинским консулам во Вроцлаве срочно отреагировать на происходящее, выяснить все обстоятельства и обеспечить защиту прав пострадавших граждан Украины.

По информации МИД, польская полиция уже задержала нападающих. Дело передано в прокуратуру с ходатайством об открытии досудебного расследования по статье 119 Уголовного кодекса Республики Польша, касающейся преступлений, совершенных на почве национальной ненависти.

Напомним, инцидент произошел в общественном транспорте, где мужчина и женщина из Украины подверглись словесной агрессии после того, как нападавшие услышали украинский язык. Впоследствии конфликт перерос в физическое насилие — мужчину повалили на пол трамвая и били ногами, а пытавшаяся защитить женщину также получила травмы.