Напали из-за украинского языка: Сибига жестко отреагировал на инцидент в Польше
Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал инцидент недопустимым, сообщил о задержании нападающих и требовании жесткой правовой реакции.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на нападение на граждан Украины в польском городе Познань, назвав инцидент недопустимым и нуждающимся в жесткой реакции со стороны правоохранительных органов.
Об этом Андрей Сибига сообщил в Facebook.
По его словам, в трамвае в Познань было совершено нападение на двух украинцев только потому, что они общались на украинском языке.
"Словесные и физические угрозы по мотивам национальной нетерпимости абсолютно недопустимы и требуют жесткой реакции", - подчеркнул министр.
Сибига также сообщил, что поручил украинским консулам во Вроцлаве срочно отреагировать на происходящее, выяснить все обстоятельства и обеспечить защиту прав пострадавших граждан Украины.
По информации МИД, польская полиция уже задержала нападающих. Дело передано в прокуратуру с ходатайством об открытии досудебного расследования по статье 119 Уголовного кодекса Республики Польша, касающейся преступлений, совершенных на почве национальной ненависти.
Напомним, инцидент произошел в общественном транспорте, где мужчина и женщина из Украины подверглись словесной агрессии после того, как нападавшие услышали украинский язык. Впоследствии конфликт перерос в физическое насилие — мужчину повалили на пол трамвая и били ногами, а пытавшаяся защитить женщину также получила травмы.