"Напичкан шпионским оборудованием": что известно о танкере, оборвавшем кабель в Балтийском море

На танкере Eagle S было установлено прослушивающее оборудование для слежения за действиями военно-морских сил и авиации НАТО.

Танкер Eagle S, подозреваемый в принадлежности к российскому теневому флоту и повреждении подводного электрического кабеля между Финляндией и Эстонией, был оснащен специальными передающими и приемными устройствами, которые использовались для отслеживания военно-морской активности.

Об этом сообщило финское издание Lloyd's List со ссылкой на источник, имеющий непосредственное отношение к танкеру, арестованному финской полицией после инцидента.

По словам источника, который семь месяцев назад оказывал Eagle S коммерческие морские услуги, установленное на судне оборудование фактически позволило ему стать "шпионским кораблем" России. Это оборудование было нетипичным для торгового судна и потребляло слишком много электроэнергии от судового генератора, что приводило к частым отключениям электричества.

Другие источники сообщили изданию, что аналогичное оборудование было установлено и на другом танкере – Swiftsea Rider – из того же кластера владельцев, которое находится сейчас под санкциями Великобритании.

Eagle S под флагом Островов Кука и Swiftsea Rider под флагом Гондураса — два из 26 известных старых танкеров, связанных с Россией и теневым судоходством, в том числе с двумя судоходными компаниями, на которые правительство Великобритании год назад наложило санкции за "поддержку военной машины Путина".

Кроме того, журналисты смогли ознакомиться с интересными конфиденциальными документами, подлинность которых не вызывает сомнений. В этих отчетах описаны результаты проверки Eagle S, проведенной во время стоянки судна на якоре в датских водах, которые свидетельствуют, что техническое состояние судна представляет угрозу безопасности окружающей среды и экипажа. В отчете также подчеркивается, что судно плохо обслуживается, а экипаж не соблюдает общепринятые нормативные и технические стандарты.

Кроме того, один из источников издания сообщил, что на борту Eagle S было обнаружено постороннее лицо, не являющееся членом экипажа.

Собеседники журналистов, имеющие отношение к судну, рассказали, что шпионское оборудование доставили на борт танкера в "огромных чемоданах" вместе с большим количеством ноутбуков во время заходов судна в порты Турции и России. Затем это оборудование разместили на капитанском мостике и на "обезьяньем острове" (самом верхнем месте на корабле). Затем большая часть оборудования была выгружена в российском порту для анализа собранных данных.

Также читайте Российский разведывательный корабль шпионил в территориальных водах Ирландии

"Они следили за всеми кораблями и самолетами ВМС НАТО. У них были все данные. Они просто сопоставляли свои частоты. Этим управляли русские, турецкие и индийские радисты", – рассказал один из источников.

Он также добавил, что с борта Eagle S во время прохода судна через пролив Ла-Манш, были сброшены в воду "устройства сенсорного типа".

По словам источником, экипаж Eagle S, вероятно, знал о шпионской деятельности, "поскольку это невозможно было скрыть", но моряки молчали, потому что их жизни были под угрозой.

Напомним, в четверг, 25 декабря финские власти задержали нефтяной танкер Eagle S, принадлежащий "теневому" российскому флоту, по подозрению в повреждении подводного электрического кабеля Estlink 2, который соединяет Финляндию с Эстонией.

Читайте также: