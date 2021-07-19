Написала комментарий под объявлением о собственном розыске: в США арестовали подозреваемую в убийстве

Сейчас Грейвс предъявлено обвинение в соучастии в убийстве. Размер залога составляет $ 500 тыс.
В США подозреваемую в деле об убийстве 30-летнего Эрика Грейвса Лоррейн Грейвс удалось найти и арестовать, после того, как она написала комментарий под объявлением о собственном розыске, опубликованном полицейским управлением американского города Талса и спросила, где именно находятся деньги за информацию о его местонахождении.
Об этом сообщает местный департамент полиции, который опубликовал 14 июля список разыскиваемых преступников и подозреваемых, который включал в себя и саму Грейвс.
"В среду мы опубликовали еженедельный список разыскиваемых преступников. Среди них была Лоррейн Грейвс, которую разыскивают за соучастие в убийстве Эрика Грейвса, которое произошло в начале этого года", — отметили в полиции города. Вскоре после этого Лоррейн Грейвс начала комментировать наш пост с вопросом о денежном вознаграждении ", — говорится в сообщении.
Благодаря этому полицейские смогли отследить местоположение Грейвс, которая находилась на севере города, и арестовать ее.
Сейчас Грейвс предъявлено обвинение в соучастии в убийстве. Размер залога составляет $ 500 тыс.
Напомним:
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