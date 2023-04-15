"Напивается и засыпает под дверью": СМИ узнали о пьянстве бывшего зятя Путина

В момент развода с дочерью Путина Екатериной Тихоновой миллионер Шамалов уже был запойным алкоголиком.

Бывший зять Владимира Путина, российский миллиардер Кирилл Шамалов оказался заядлым алкоголиком.

Как рассказал источник из окружения Шамалова проекту "ВЧК-ОГПУ", бывший зять диктатора ведет достаточно специфический образ жизни, а также очень часто меняет жен.

На момент развода с дочерью Путина Екатериной Тихоновой Шамалов уже был "запойным алкоголиком". Этот брак хоть как-то его сдерживал, но после развода бизнесмен стал завсегдатаем во всех мало-мальски известных караоке Москвы и области.

Екатерина Тихонова и Кирилл Шамалов / Фото: istories.media

"Он очень любит петь, но когда загулы стали заканчиваться непристойными эпизодами, Кирилл под давлением семьи и новой жены "переехал" пьянствовать домой. При этом его возили и водили за ручку по лучшим клиникам, но Шамалов наотрез отказывался лечиться, даже капельницы не давал ставить", — говорит источник.

По словам собеседника проекта, Кирилл, как правило, пьет один дома. Предпочитает виски.

"Когда нет никаких дел, а их у него почти никогда нет, пьет с самого утра. Шамалов может начать день, осушив целую бутылку натощак, а затем в течение дня поддерживает равновесие. В зависимости от окружения алкоголя становится больше или меньше в жизни бизнесмена", – пишет проект.

Источник отметил, что верный помощник Шамалова Денис давным-давно перестал заботиться о здоровье шефа. В то же время экс-жена Жанна Шамалова безуспешно пыталась спасти его от пьянства. Нелли Давыдова, к которой Кирилл ушел от Жанны, напротив, погрузилась с Шамаловым в трехмесячный запой.

Что касается нынешней пассии Кирилла – дочери "завхоза" ФСБ Анастасии Задориной, то она пока не в состоянии бороться с пьянством, но предпочитает не видеть его в таком состоянии. У женщины недавно родился ребенок, а у самого Шамалова на попечении годовалая дочь от Жанны, которую он похитил и спрятал от жены.

"Тем не менее, все это не мешает вести миллиардеру разгульный образ жизни и напиваться насмерть, засыпая под дверью дома", — подытожил проект.

Бывший зять Путина: что о нем известно

Кирилл Шамалов – экс-муж дочери Путина Екатерины Тихоновой. По данным Reuters, пара поженилась в 2013 году, а уже в 2018 году Шамалов резко развелся и женился на женщине по имени Жанна.

Фото: facebook.com/zhanna.volkova.9

Как сообщает УНИАН, уже в 2021 году олигарх подал иск о признании брака недействительным. Возмущенная женщина рассказала о своих отношениях в интервью Ксении Собчак. Позже стало известно, что Шамалов решил засадить свою бывшую жену за решетку из-за этого интервью.

Напомним, в июле 2022 года Путин вывел свою дочь Екатерину Тихонову в большую политику.

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