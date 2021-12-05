Напиваются чаще, чем дважды в месяц: определена самая пьющая нация в мире в 2021 году

Напиваются чаще, чем дважды в месяц: определена самая пьющая нация в мире в 2021 году

В постсоветских странах исследования не проводили.

Глобальный центр исследования по наркотикам и алкоголю провел традиционный ежегодный опрос по употреблению алкоголя в разных странах мира. Как оказалось, наиболее пьющей нацией мира в 2021 году были австралийцы.

Результаты опроса, который проводился в 22 странах мира и на который откликнулось более 30 тысяч человек, опубликованы на официальной странице Global Drug Survey.

Возглавляют алкогольный рейтинг 2021 года жители Австралии, которые напивались в среднем 27 раз, то есть более двух раз в месяц. Кроме того, австралийцы почти вдвое превысили средний мировой показатель, который составляет 15 раз в год. Как свидетельствуют результаты опроса, в далекой Австралии граждане позволяют посидеть с выпивкой не менее двух раз в неделю.

Второе место в рейтинге по количеству употребленного алкоголя заняла Дания, третье – Финляндия. Замыкают пятерку граждане Великобритании и США.

Фото: скриншот globaldrugsurvey.com

В то же время исследование выявило, что угрызения совести относительно количества выпитого алкоголя чаще всего испытывают ирландцы — примерно в четверти случаев. При этом самой распространенной причиной сожаления участники опроса назвали вариант ответа "выпил слишком много и слишком быстро".

На территории постсоветских стран исследования не проводили, поэтому некоторые нации, представители которых в своих алкогольных предпочтениях известны не меньше ирландцев, в этот рейтинг не попали.

Напомним, ранее в Австралии спасли семью путешественников, которая четыре дня провела в пустыне Симпсона.

Читайте также: