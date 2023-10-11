НАПК опубликовало перечень произведений искусства, входящих в коллекцию Абрамовича

Это одна из самых больших частных коллекций.
НАПК опубликовало перечни произведений искусства, входящих в коллекцию русского олигарха Романа Абрамовича. В него вошли 367 работ, которые оцениваются почти в 1 млрд долларов.
Об этом информирует НАПК.
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Как отмечают в ведомстве, произведения искусства используются российскими олигархами во избежание и обход санкций, сохранение и сокрытие состояния. Беспроигрышное средство противодействия – открытость информации о произведениях искусства, которыми обладают подсанкционные лица.
Именно для этого НАПК провело основательный анализ и собрало все известные произведения искусства олигарха в одном перечне на портале "Война и санкции" (раздел "Война и Искусство"). Эту информацию невозможно обнаружить на официальных сайтах аукционных домов, занимающихся продажей произведений искусства.
Роман Абрамович присутствовал на встрече Путина с российскими олигархами перед началом широкомасштабной войны РФ против Украины, где и обсуждались последствия войны, в том числе будущие санкции. Права именно на эту коллекцию олигарх передал своей бывшей жене за несколько недель до вторжения РФ в Украину, вероятно во избежание последствий санкций", – говорится в сообщении.
По словам главы НАПК Александра Новикова, наличие такой открытой базы данных произведений искусства поможет предотвратить их обращение в отрасли и использование для обхода санкций. Ключевая цель – изъятие этих артобъектов у подсанкционных лиц для дальнейшей реализации.
"Полученные средства должны быть использованы для помощи в восстановлении Украины. Только так можно обеспечить возвращение таких произведений к настоящим коллекционерам, которые уважают их истинное значение, а не используются как орудие преступления", — заявил Новиков.
НАПК призывает всех ответственных участников артрынка открывать информацию об объектах искусства, которыми владеют российские олигархи, и пользоваться данными портала "Война и санкции". Таким образом вы можете избежать осуществления операций с такими произведениями, которые могут быть квалифицированы в дальнейшем как обход санкций.
Ранее отмечалось, что Украина так и не получила средства, которые Роман Абрамович получил за продажу футбольного клуба "Челси", что составляет 2,8 млрд долларов. Эти средства остаются замороженными на счету Абрамовича в Великобритании из-за попадания под санкции правительства страны в марте 2022 года.
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