НАПК внесло в перечень спонсоров войны бельгийскую газовую компанию: какую именно

В то время, когда множество компаний прекратили какое-либо взаимодействие с РФ, есть и такие, которые продолжают зарабатывать, руководствуясь моделью "just business".

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло бельгийского независимого оператора газовой системы Fluxys в перечень международных спонсоров войны. Дело в том, что компания способствует экспорту российского сжиженного природного газа (СПГ), финансируя войну России против Украины.

Об этом сообщает НАПК.

Что известно

Как отмечают в агентстве, Fluxys предоставляет мощности для хранения и перевалки российского сжиженного газа "Ямал СПГ" на своем терминале в Зебрюгге. В свою очередь, мажоритарная доля "Ямал СПГ" принадлежит российской газовой компании "Новатек". Эти игроки – непосредственные участники военной агрессии и военных преступлений в Украине, ведь на постоянной основе финансируют их.

Экспорт российского СПГ осуществлялся на рынки Азии, Южной Америки и Ближнего Востока. В частности, это происходило зимой 2021-2022 годов, что обостряло европейский энергетический кризис и увеличивало прибыль для "Новатек".

По оценкам международных экспертов, содействие бельгийской компании поможет России получить до 800 миллионов евро налоговых поступлений экспорта в 2023 году.

"К примеру, это восемь истребителей Су-35. Или 800 ракет Калибр, которыми будет атаковать энергетическую инфраструктуру Украины зимой и убивать украинцев. Это общеизвестные факты. Fluxys хорошо об этом знает, но продолжает спонсировать российскую войну", – отметил Александр Новиков, Глава НОК.

Fluxys получает за свои услуги 50 миллионов евро в год по долгосрочному контракту. Его подписали в 2015 году, год спустя после того, как Россия аннексировала Крым и начала войну на Востоке Украины. Как говорится, ничего личного – только бизнес.

Ранее в список спонсоров войны попала швейцарская корпорация Nestle.

Читайте также: