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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Напоминает цунами: в Португалии отдыхающие стали свидетелями редкого природного явления

В Португалии побережье "накрыло" огромное синее облако, которое не на шутку испугало людей.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Цунами / Иллюстративный фото

Цунами / Иллюстративный фото / © Unsplash

В Португалии отдыхающие на пляже зафиксировали жуткое природное явление. Да, небо затянуло огромное "кучевое облако", напоминающее цунами.

Об этом написали очевидцы в соцсетях.

Люди, присутствовавшие на пляже, не скрывали своего шока. Снятые кадры быстро разлетелись по Сети.

Как стало известно, ветер из Атлантики принес стихию в города Повуа-ди-Варзин и Фигейра-да-Фош.

К счастью, сообщений о пострадавших или жертвах нет. Естественное явление не представляет угрозы для населения.

Впрочем, в 2019 году Португалия столкнулась с ураганом "Лесли" . Стихия бушевала в центральной и северной части страны. Ветер со скоростью 176 км/ч оставил за собой сваленные деревья и 300 000 домов без электроснабжения.

Ранее на восточном побережье Гренландии произошло огромное смещение скальных обломков, вызвавшее мегацунами высотой 200 метров. Последствия сейсмолога наблюдали еще 7 дней после происшествия.

Стихия посетила Гренландию в сентябре 2023 года и осталась практически незамеченной. Дело в том, что ей нечего было разрушать и никого убивать в этом практически безлюдном месте со суровым климатом. И только через год ученые рассказали о появлении типа волны, заставившей воды фьорда "встать на дыбы" и неделю биться о скалистых берегах.

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