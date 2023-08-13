Напомнили о каннибализме России: в грузинском ресторане напечатали меню-памятку преступлений оккупантов

В патриотически настроенном заведении можно ознакомиться не только из меню блюд.

В Грузии в ресторане "Гуда" в пригороде Душети разместили афишу-памятник преступлений оккупантов со списком войн и вооруженных конфликтов России против других государств. В перечне – более 30 стран.

С меню-памяткой преступлений российских кафиров можно ознакомиться на нескольких пабликах и странице заведения в соцсети.

"Мы очень любим наших гостей, особенно тех, чьи видения совпадают с нашим, кто поддерживает Грузию! Слава Грузии! Слава Украине! Дань уважения героям! Смерть врагу!", — говорится в источнике.

Отметим, что в ресторане "Гуда" активно выступают против политики страны-оккупантки России.

Ресторан "Гуда"

"Мы были, есть и останемся верны своим принципам! Россия оккупант! Россия — убийца! Абхазия — это Грузия! Это Грузия! (...) Да здравствует Украина! Героям слава!!!" — именно так, например, ответили на комментарий посетительнице, которой не понравилось оформление ресторана.

Напомним, украинку Марину Чобанян, участвовавшую в акции против российского лайнера, суд Батуми оштрафовал на 2 тысячи лари (28 300 грн). В ходе акции протеста против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами задержали еще одного гражданина Украины. Правоохранители арестовали Дмитрия Зеркесского, его местонахождение до сих пор неизвестно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что Россия до сих пор не выполнила свое обязательство и не вывела войска из Грузии.

Также в Госдепе подчеркнули, что США продолжат давление на Россию для возобновления "зернового соглашения".

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