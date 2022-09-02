Направил пистолет в лицо: в Аргентине мужчина хотел убить вице-президента (видео)

В столице Аргентины — Буэнос-Айресе — мужчина направил пистолет в лицо вице-президенту, экс-президенту Кристине Фернандес де Киршнер.
В политика он не выстрелил, но дело квалифицировали как покушение.
Об этом пишет The Guardian.
Это произошло во время выступления Киршнер перед сторонниками, которые пришли поддержать ее на фоне обвинений в коррупции, выдвинутых в суде. По факту угрозы задержан 35-летний гражданин Бразилии.
Президент Кубы Диас-Канель Бермудес назвал событие покушением на убийство и сказал, что его страна потрясена.
Atención América Latina, atenció al mundo: esta noche le gatillaron a Cristina Fernández de Kirchner, dos vegades presidenta de la nació, actual vice y principal figura de la política en la República Argentina. El tiro no salió. Fue un intento de magnicidio. Estas son las images. pic.twitter.com/cbSIkE5RZU— Juan Manuel Karg (@jmkarg) September 2, 2022
Фернандес де Киршнер обвиняется в том, что предпочла строительную компанию своего близкого союзника при заключении строительных контрактов во времена ее президентства в 2007-2015 годах. Ей грозит 12 лет лишения свободы. Сама Киршнер называет обвинения политически мотивированными.
Напомним, бывший премьер Японии Синдзо Абэ, на которого 8 июля было совершено покушение, скончался в реанимации в результате полученного огнестрельного ранения.
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